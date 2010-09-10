Снос зданий
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Снос зданий
Кто может толково объяснить - для работ по сносу зданий нужно допуск СРО оформлять или нет? Какие-то исключения есть в этой ситуации?
Re: Снос зданий
Тут все не так однозначно, потому что нет единого ответа на ваш вопрос. На снов каких-то строений допуск нужен, а каких-то нет. Вот и надо смотреть, чтобы вы не нарушили ненароком закон. Надо очень внимательно разбираться с каждой конкретной ситуацией и тогда ошибок можно избежать. Вот здесь можете получить всю нужную информацию по вашему вопросу и тогда уже делать выводы: https://stroyurist.ru/blog/kogda-nuzhen ... su-zdaniy/
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