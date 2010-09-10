Снос зданий

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Снос зданий

Сообщение Fillana » Вчера, 21:22

Кто может толково объяснить - для работ по сносу зданий нужно допуск СРО оформлять или нет? Какие-то исключения есть в этой ситуации?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Снос зданий

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 01:54

Тут все не так однозначно, потому что нет единого ответа на ваш вопрос. На снов каких-то строений допуск нужен, а каких-то нет. Вот и надо смотреть, чтобы вы не нарушили ненароком закон. Надо очень внимательно разбираться с каждой конкретной ситуацией и тогда ошибок можно избежать. Вот здесь можете получить всю нужную информацию по вашему вопросу и тогда уже делать выводы: https://stroyurist.ru/blog/kogda-nuzhen ... su-zdaniy/
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