Защита предприятия
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Защита предприятия
Под Рязанью выкупили старое предприятие. Оно уже давно не работает. Будем делать капитальную реконструкцию, завезём новое оборудование. Уже сейчас задумываемся об охране нашего предприятия. Необходимо по максимуму оборудовать его техническими охранными средствами. Куда стоит обратиться с этим вопросом?
Re: Защита предприятия
В этом деле нужен комплексный подход. Хорошо бы сразу составить план по внедрению тех технических средств для охраны предприятия, которые действительно будут необходимы, а главное эффективны. Для этого нужно привлекать одного исполнителя таких работ, а не дробить её между несколькими подрядчиками. Советую обратиться в ЧОП Трансблок https://transblok.ru/. Их спецы грамотно расположат и смонтируют технические средства контроля: сигнализацию, видеонаблюдение, систему пропускного режим. Если необходимо их сотрудники смогут обеспечить физическую защиту как самого предприятия, так и отдельных лиц (из числа руководства, к примеру).
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