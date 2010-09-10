Сообщение Companion » Сегодня, 08:13

Под Рязанью выкупили старое предприятие. Оно уже давно не работает. Будем делать капитальную реконструкцию, завезём новое оборудование. Уже сейчас задумываемся об охране нашего предприятия. Необходимо по максимуму оборудовать его техническими охранными средствами. Куда стоит обратиться с этим вопросом?