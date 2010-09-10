Сообщение klonik » Сегодня, 13:28

Доброго дня. Подружка порадила мені почати грати в покер, але я зовсім не розумію, з чого треба починати свої пригоди та подорож в інтернеті? Вирішила написати вам і запитати, куди заглянути у першу чергу та на що саме звернути підвищену увагу?