Полиуретановый наливной пол, КЗ

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Полиуретановый наливной пол, КЗ

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:31

В Казахстане какие производители наливных полов пользуются самым большим спросом? Мне нужно залить в гараж, площадь 40 квадратных метров. Какой объем нужен на такую площадь? Политакс https://politaks.kz/ да или нет? Где можно почитать реальные отзывы людей о производителях наливных полов? В поисковиках сейчас почти всё накрученное ботами.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей