Полиуретановый наливной пол, КЗ
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Полиуретановый наливной пол, КЗ
В Казахстане какие производители наливных полов пользуются самым большим спросом? Мне нужно залить в гараж, площадь 40 квадратных метров. Какой объем нужен на такую площадь? Политакс https://politaks.kz/ да или нет? Где можно почитать реальные отзывы людей о производителях наливных полов? В поисковиках сейчас почти всё накрученное ботами.
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