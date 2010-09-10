Где оформить карту Visa сейчас?
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Где оформить карту Visa сейчас?
Подскажите, есть ли возможность какая-нибудь в России все таки получить карты Visa и при том валютная. Или только в зарубежных банках это делать и можно? А в каком конкретно?
Re: Где оформить карту Visa сейчас?
Конечно, в зарубежных банках только можно оформить валютную карту Visa. Можно еще, конечно, получить карту МИР. Но она не везде действуют. А визу многие хотят получить, чтобы оформлять покупки в иностранных интернет-магазинах. Но ехать в другую страну необязательно. Можно воспользоваться услугой посредника и получить карту банка Беларуси, Казахстана, Киргизии easycrds
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