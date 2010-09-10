Где оформить карту Visa сейчас?

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Где оформить карту Visa сейчас?

Сообщение Sotas » Вчера, 20:32

Подскажите, есть ли возможность какая-нибудь в России все таки получить карты Visa и при том валютная. Или только в зарубежных банках это делать и можно? А в каком конкретно?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Где оформить карту Visa сейчас?

Сообщение Lionel » Вчера, 21:12

Конечно, в зарубежных банках только можно оформить валютную карту Visa. Можно еще, конечно, получить карту МИР. Но она не везде действуют. А визу многие хотят получить, чтобы оформлять покупки в иностранных интернет-магазинах. Но ехать в другую страну необязательно. Можно воспользоваться услугой посредника и получить карту банка Беларуси, Казахстана, Киргизии easycrds
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