Где оформить карту Visa сейчас?
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Где оформить карту Visa сейчас?
Подскажите, есть ли возможность какая-нибудь в России все таки получить карты Visa и при том валютная. Или только в зарубежных банках это делать и можно? А в каком конкретно?
Re: Где оформить карту Visa сейчас?
Конечно, в зарубежных банках только можно оформить валютную карту Visa. Можно еще, конечно, получить карту МИР. Но она не везде действуют. А визу многие хотят получить, чтобы оформлять покупки в иностранных интернет-магазинах. Но ехать в другую страну необязательно. Можно воспользоваться услугой посредника и получить карту банка Беларуси, Казахстана, Киргизии easycrds
Re: Где оформить карту Visa сейчас?
Думаю, что Визу или Мастеркард вы сейчас нигде в России не оформите. Надежда, только на «Мир». Но география карт Мир расширяется…Появляются новые страны для ее использования.
https://www.pnp.ru/economics/v-cb-plani ... t-mir.html
Да и условия по некоторым вариантам «Мир» не хуже, чем было по Виза и Мастеркард. Смотрите сами…
https://www.1mbank.ru/karty/debetoviye/mir/
По многим из них бесплатное обслуживание и кешбэк. Но, правда, зачастую обещают одно, а по факту – другое или куча условий.
Если нужна карточка именно для заграницы, можно еще китайскую UnionPay рассмотреть.
https://www.pnp.ru/economics/v-cb-plani ... t-mir.html
Да и условия по некоторым вариантам «Мир» не хуже, чем было по Виза и Мастеркард. Смотрите сами…
https://www.1mbank.ru/karty/debetoviye/mir/
По многим из них бесплатное обслуживание и кешбэк. Но, правда, зачастую обещают одно, а по факту – другое или куча условий.
Если нужна карточка именно для заграницы, можно еще китайскую UnionPay рассмотреть.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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