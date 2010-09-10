Сообщение Танкист » Вчера, 00:21

Думаю, что Визу или Мастеркард вы сейчас нигде в России не оформите. Надежда, только на «Мир». Но география карт Мир расширяется…Появляются новые страны для ее использования.Да и условия по некоторым вариантам «Мир» не хуже, чем было по Виза и Мастеркард. Смотрите сами…По многим из них бесплатное обслуживание и кешбэк. Но, правда, зачастую обещают одно, а по факту – другое или куча условий.Если нужна карточка именно для заграницы, можно еще китайскую UnionPay рассмотреть.