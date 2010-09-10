Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Нужен совет, услугами какого официального дилера воспользоваться в ближайшее время для покупки бульдозера с доставкой по стране? Рассчитываю, что вы поможете мне советами и отпишетесь, что скажете?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я скажу, что мне самой пришлось потратить несколько часов свободного времени на просмотр отзывов о работе компаний, которые торгуют спецтехникой. Могу посоветовать вам перейти по ссылке https://zoomlion.tech/body_type/buldozery/ бульдозер цена указана, на которую стоит обратить внимание уже через несколько минут. Приятно порадовали скидки и специальные предложения от компании, можно урегулировать все вопросы, связанные с доставкой и оплатой дистанционно и не обязательно куда-то лишний раз идти или же ехать. Решила отписаться и помочь вам советом, потому что контакт в любом случае пригодится и окажется полезным для вас.
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