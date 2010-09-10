Сообщение zevc » Сегодня, 09:35

Привет, всем. Нужен совет, услугами какого официального дилера воспользоваться в ближайшее время для покупки бульдозера с доставкой по стране? Рассчитываю, что вы поможете мне советами и отпишетесь, что скажете?