Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:35

Привет, всем. Нужен совет, услугами какого официального дилера воспользоваться в ближайшее время для покупки бульдозера с доставкой по стране? Рассчитываю, что вы поможете мне советами и отпишетесь, что скажете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:54

Здравствуйте. Я скажу, что мне самой пришлось потратить несколько часов свободного времени на просмотр отзывов о работе компаний, которые торгуют спецтехникой. Могу посоветовать вам перейти по ссылке https://zoomlion.tech/body_type/buldozery/ бульдозер цена указана, на которую стоит обратить внимание уже через несколько минут. Приятно порадовали скидки и специальные предложения от компании, можно урегулировать все вопросы, связанные с доставкой и оплатой дистанционно и не обязательно куда-то лишний раз идти или же ехать. Решила отписаться и помочь вам советом, потому что контакт в любом случае пригодится и окажется полезным для вас.
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