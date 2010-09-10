Какую бы выбрать трубочку для курения?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Какую бы выбрать трубочку для курения?

Сообщение Mukoll » Сегодня, 11:32

Добрый день, народ. Как вы уже могли понять, мне хочется определиться с выбором качественной трубку для курения трав и табака. Знаю, что с таким устройством можно делать все быстро и удобно. А ведь это именно то, что мне и нужно. Стал выбирать среди таких вариантов https://originalvaporizer.ru/product-ca ... av-tabaka/ , но пока еще не определился на 100%. Жду, пока вы сможете дать мне какие то дельные советы. Думаю, оно того стоит, верно? ;)
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