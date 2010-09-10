Авиабилеты

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Авиабилеты

Сообщение Алексеич » 12 июл 2022, 14:54

Здравствуйте. Как экономите на авиабилетах друзья? Поделитесь личным опытом и ресурсами.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Авиабилеты

Сообщение DenisKot » 12 июл 2022, 15:41

Я не знал, что можно экономить, но я летаю только от турфирм, уже с оплаченным перелётом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Авиабилеты

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 17:43

Алексеич писал(а):Здравствуйте. Как экономите на авиабилетах друзья? Поделитесь личным опытом и ресурсами.

Я тоже с удовольствием послушаю. Меня уже давно эта тема интересует. Сама ещё не узнавала ничего.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Авиабилеты

Сообщение Laca » Сегодня, 13:56

Привет всем. Отличная тема для тех, кто на отдых собирается, или просто любит или есть необходимость часто летать. Я тоже лета часто, для экономии и удобного быстрого поиска пользуюсь сайтом https://uniticket.kg/ для выбора дешевых авиабилетов. Коллеги, мониторьте всегда цены перед покупкой авиабилета, будете приятно удивлены.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей