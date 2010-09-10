Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день. Как вы считаете, стоит ли вот так взять и остановиться на какой-то одной азартной площадке, чтобы начать постепенно покорять мир удивительных игровых автоматов? Или лучше каждый раз регистрироваться на разных сайтах, чтобы собирать бонусные баллы и специальные вознаграждения?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей