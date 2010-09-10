Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли вот так взять и остановиться на какой-то одной азартной площадке, чтобы начать постепенно покорять мир удивительных игровых автоматов? Или лучше каждый раз регистрироваться на разных сайтах, чтобы собирать бонусные баллы и специальные вознаграждения?
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