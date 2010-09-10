Сообщение klonik » Вчера, 16:32

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли вот так взять и остановиться на какой-то одной азартной площадке, чтобы начать постепенно покорять мир удивительных игровых автоматов? Или лучше каждый раз регистрироваться на разных сайтах, чтобы собирать бонусные баллы и специальные вознаграждения?