Вопрос про ВПН

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Вопрос про ВПН

Сообщение Companion » Сегодня, 16:47

Сейчас многие аккаунты блокируют, ни фильм скачать, ни книгу на торрентах. Хотел установить программку ВПН, но какой там? В одном случае требуют регистрацию, в другом вообще всё платное. А что, попроще как-то совсем нельзя?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Вопрос про ВПН

Сообщение Володя9 » Сегодня, 17:02

Борьба с пиратством в стране, вот и блокируют торренты. Раньше в Опера был встроенный ВПН, но ни так давно и его заблокировали в России. Теперь Опера без ВПН. Что регистрироваться надо в приложениях мне лично тоже не нравится - суета. А насчёт платных ВПН программ - а как сейчас за них платить? Тоже вопрос. Но есть, к счастью, Planet VPN https://freevpnplanet.com/ru/, который вообще бесплатный. И что характерно безо всяких ограничений по скорости и трафику.
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