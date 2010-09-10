Вопрос про ВПН
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Вопрос про ВПН
Сейчас многие аккаунты блокируют, ни фильм скачать, ни книгу на торрентах. Хотел установить программку ВПН, но какой там? В одном случае требуют регистрацию, в другом вообще всё платное. А что, попроще как-то совсем нельзя?
Re: Вопрос про ВПН
Борьба с пиратством в стране, вот и блокируют торренты. Раньше в Опера был встроенный ВПН, но ни так давно и его заблокировали в России. Теперь Опера без ВПН. Что регистрироваться надо в приложениях мне лично тоже не нравится - суета. А насчёт платных ВПН программ - а как сейчас за них платить? Тоже вопрос. Но есть, к счастью, Planet VPN https://freevpnplanet.com/ru/, который вообще бесплатный. И что характерно безо всяких ограничений по скорости и трафику.
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