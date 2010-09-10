Про лечение позвоночника безоперационными методами

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Про лечение позвоночника безоперационными методами

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 17:23

Ребят, всем привет. Очень разболелась мама. Вообще ходить не может, спина отваливается, ноги ватные. Местные доктора посылают в диагностический центр. Но я про него ничего не знаю. По планам: консультация невролога,
магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика и плюс лабораторная диагностика перед https://dolgoletie22.ru/services/lechenie.html безоперационным лечением позвоночника. Полный набор, короче. Но сколько все стоит, это вопрос. Да и будет ли толк, тоже не известно. Посоветуйте что-нибудь.
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