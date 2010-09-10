Химчистка ковров и мягкой мебели

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Химчистка ковров и мягкой мебели

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 17:42

Я вот думаю, а нужно ли это? Вот почему бы самому не взять и не помыть, например, диван? С другой стороны, у меня и времени нет, да и сил тоже. А также думаю, что все же самодеятельность огромной пользы не принесет. Поэтому хочу обратиться к профи, то есть химчистку https://cleaningrussia.ru/blog/himchist ... koj-mebeli ковров, мягкой мебели. Единственное, отзывам особо не доверяю, потому хочу поинтересоваться здесь. Ребят, кто знает причальные компании, напишите, пжл.
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