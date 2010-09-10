Кухонные ножи из стали

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Кухонные ножи из стали

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 22:29

Всем привет! Где можно купить кухонные ножи из стали?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Кухонные ножи из стали

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 23:30

karina_bogdanova писал(а):Всем привет! Где можно купить кухонные ножи из стали?


Актуально. Посмотрите в интернет магазине «Tojiro» кухонные ножи из стали - https://www.tojiro.ru/catalog/kukhonnye ... _iz_stali/ Большой ассортимент, актуальное наличие, можно купить в оптимальном соотношении цены и качества. Заказывала шеф Нож Kanetsugu, очень довольна, удобный в использовании, надежный и долговечный.
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