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zevc Гость RZN.info Сообщения: 493 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:43 Давно пора найти интернет магазин с мягкими игрушками, чтобы посещать его и делать покупки. Брат и сестры очень любят смотреть разные мультики, а потом просят меня заказать им игрушки. Ознакомилась с ценами, спустя время нашла вот тут https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... 211211164/ информацию о том, как оставить заявку на покупку милой уточки. Доставка по стране возможна разными способами, то же самое касается и способов оплаты. Вы всегда сравниваете как минимум несколько сайтов? Интересно почитать ваши истории покупок и надеюсь, что поможете мне советами и отпишетесь. Вернуться к началу

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