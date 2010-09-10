Автобус Харьков-Львов

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Автобус Харьков-Львов

Сообщение Anthonn » Сегодня, 15:22

Добрый день. Может кому-то будет полезна информация. В общем, в связи с тяжёлой ситуацией в Харькове, решил выехать временно во Львов, но вот незадача, не было на чем выехать. Знакомый посоветовал посмотреть расписание автобуса харьков львов и о чудо, местечко мне нашлось. Безопасно и с комфортом добрался до Львова, водитель профи. Всем смело рекомендую этого перевозчика, точно не пожалеете и цена адекватная.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Эх, дороги…»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость