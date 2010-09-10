Автобус Харьков-Львов
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Автобус Харьков-Львов
Добрый день. Может кому-то будет полезна информация. В общем, в связи с тяжёлой ситуацией в Харькове, решил выехать временно во Львов, но вот незадача, не было на чем выехать. Знакомый посоветовал посмотреть расписание автобуса харьков львов и о чудо, местечко мне нашлось. Безопасно и с комфортом добрался до Львова, водитель профи. Всем смело рекомендую этого перевозчика, точно не пожалеете и цена адекватная.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость