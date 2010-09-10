Поездка во Львов

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Поездка во Львов

Сообщение Anthonn » Сегодня, 15:38

Стало невыносимо жить в Харькове, постоянно на иголках, поэтому принято было решение выезжать с семьей. Как оказалось, не просто выехать во Львов, а там у нас родственники. Благо маршрутка харьков львов есть, где мы благополучно забронировали три места и добрались до Львова. Удивила маршрутка, быстро и с комфортом добрались, водитель тормозил на заправках, чтобы сходить покушать и справить свою нужду. Рекомендую этого перевозчика, цена более, чем адекватная, редкость в наше время сложное.
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