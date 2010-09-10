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zevc Гость RZN.info Сообщения: 494 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:44 Привет, всем. Я стараюсь заказывать медали для своей коллекции фалериста в интернете, потому что там цены намного ниже. Отправилась просматривать условия сотрудничества и решила воспользоваться услугами проверенной и надёжной компании. Здесь https://voenrus.ru/catalog/medali-sssr есть возможность заказать медали СССР, сразу проконсультироваться с менеджером и получить ответы на все интересующие вопросы. Скажите, как часто вы сравниваете условия оплаты и сроки доставки? Или запросто можете остановиться на первом, попавшемся на глаза интернет магазине фалеристики, даже не просмотрев отзывы о его работе? Вернуться к началу

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