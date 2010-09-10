Посуда в ресторане

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Посуда в ресторане

Сообщение Laca » Сегодня, 01:37

Друзья, такой вопрос к вам. Какая посуда должна быть в хорошем ресторане? Я придерживаюсь классики, потому считаю, что белый без рисунков - это идеально. И такие же должны быть чашки для ресторана https://restochef.ru/catalog/posuda_dlya_restoranov/chashki/ - белые, максимум с ободком.
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