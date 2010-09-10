Посуда в ресторане
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Посуда в ресторане
Друзья, такой вопрос к вам. Какая посуда должна быть в хорошем ресторане? Я придерживаюсь классики, потому считаю, что белый без рисунков - это идеально. И такие же должны быть чашки для ресторана https://restochef.ru/catalog/posuda_dlya_restoranov/chashki/ - белые, максимум с ободком.
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