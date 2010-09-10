Монтаж стропильной системы
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Монтаж стропильной системы
Здравствуйте. Интересует монтаж стропильной системы. Посоветуйте проверенных специалистов в Минске.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Монтаж стропильной системы
TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Интересует монтаж стропильной системы. Посоветуйте проверенных специалистов в Минске.
Здравствуйте. Компания https://vseokrovle.by/ осуществляет монтаж стропильной системы крыши на профессиональном уровне. Я очень довольна сотрудничеством. Опытные мастера, учли все особенности обустройства и выполнили работу в согласованные сроки, в оговоренный ранее бюджет вложились.
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