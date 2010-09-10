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klonik Гость RZN.info Сообщения: 496 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Pppoker — стань сам владельцем покер-рума Цитата Сообщение klonik » Вчера, 14:20

Чем отличается Pppoker:

Приложение устанавливается только на мобильный телефон на Android или iOS.

Для регистрации требуется минимум информации: имя пользователя и пароль.

Чтобы попасть за стол, нужно присоединиться к клубу. Для этого потребуется помощь менеджера.

Вывод средств возможен только через агента, поэтому к выбору посредника необходимо отнестись очень ответственно.

Игрок может открыть на площадке собственный покер-рум и зарабатывать дополнительные деньги.

Акции, турниры и размер рейкбека каждым клубом устанавливается самостоятельно. Чтобы своевременно получать о них информацию и не беспокоиться за сохранность выигрыша, рекомендуем после регистрации воспользоваться услугами Играть в покер весело, занимательно и интересно, пока не начинаешь замечать, что от сайта к сайту ровным счетом ничего не меняется. Если вы уже устали от одинаковых сервисов с азартными играми, рекомендуем обратить внимание на приложение Pppoker. Это совершенно новая структура, которая больше похожа на реальную клубную систему, чем на онлайн покер-рум.Чем отличается Pppoker:Приложение устанавливается только на мобильный телефон на Android или iOS.Для регистрации требуется минимум информации: имя пользователя и пароль.Чтобы попасть за стол, нужно присоединиться к клубу. Для этого потребуется помощь менеджера.Вывод средств возможен только через агента, поэтому к выбору посредника необходимо отнестись очень ответственно.Игрок может открыть на площадке собственный покер-рум и зарабатывать дополнительные деньги.Акции, турниры и размер рейкбека каждым клубом устанавливается самостоятельно. Чтобы своевременно получать о них информацию и не беспокоиться за сохранность выигрыша, рекомендуем после регистрации воспользоваться услугами проверенного агента на Pppoker. Вернуться к началу

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