Поездка в Москву: что посмотреть?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Поездка в Москву: что посмотреть?
Москва большой город и там много всяких достопримечательностей. На красную площадь и в кремль схожу, но что еще надо обязательно всем посмотреть. Может какие экскурсии рекомендовать можете?
Re: Поездка в Москву: что посмотреть?
Я в Москве давно последний раз был и ни разу еще не видел развод конной гвардии в кремле. Очень хотелось бы увидеть это шоу в живую. Подгадайте чтобы поход в Кремль совпал со временем проведения этого мини парада. Что же касается что еще посмотреть в москве стоит, то я советую вам взять экскурсию какую-нибудь с гидом для начала на сайте. Он вам расскажет про город и ответит на ваши вопросы. Может что посоветует посмотреть и самостоятельно.
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