Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 497 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Казино Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:52 Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли выбирать незнакомое казино для игры? Или обязательно почитать отзывы о работе разных азартных площадок, прежде чем где-то указывать личные данные? Интересно почитать ваши комментарии. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»