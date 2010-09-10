Казино

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 497
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 12:52

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли выбирать незнакомое казино для игры? Или обязательно почитать отзывы о работе разных азартных площадок, прежде чем где-то указывать личные данные? Интересно почитать ваши комментарии.
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