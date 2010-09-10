Создание сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Создание сайта

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:59

Доброго времени суток! Куда лучше обратиться по вопросу создания интернет магазина?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Создание сайта

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:46

TanyaLoy писал(а):Доброго времени суток! Куда лучше обратиться по вопросу создания интернет магазина?


Доброго. Ну не вопрос, могу выручить, сама долго не могла определится с выбором специалистов. В настоящее время сотрудничаю с компанией Ocean Agency. Здесь https://ocean-agency.com.ua/ предоставляют услуги по созданию и продвижению сайта на профессиональном уровне. Однозначно, рекомендую.
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