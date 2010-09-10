Сообщение zevc » Вчера, 11:13

Привіт. Друзі, розкажіть де саме ви частіше за усе граєте у слоти? Бо я навіть не знаю, який сайт обрати, так багато різноманітної інформації в інтернеті. Не хочеться продивлятися статті і відгуки, тратити декілька годин вільного часу.