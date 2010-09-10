Сообщение klonik » Сегодня, 17:27

Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с информацией, которая посвящена получению допуска СРО на проектные работы в Москве? Заранее, спасибо, за консультацию и от рекомендаций я точно не откажусь.