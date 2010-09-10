Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:27

Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с информацией, которая посвящена получению допуска СРО на проектные работы в Москве? Заранее, спасибо, за консультацию и от рекомендаций я точно не откажусь.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:05

Помню, как год назад начальник попросил меня решить вопрос с получением допуска СРО на проектные работы. Никак не могла остановиться на одной компании для сотрудничества, а потом в какой-то момент поиски привели сюда https://xn----etbtsblfbhc.xn--p1ai/dopu ... nye-raboty и была удивлена, что цены невысокие и сроки сразу обозначены. Два дня и допуск был получен, приятно удивил тот факт, что специалист сразу вышел на связь и по телефону ответил на все мои вопросы. Теперь только с этими ребятами сотрудничаем, и при любой удобной возможности я делюсь полезным контактом.
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