Подскажите
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Подскажите
Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с информацией, которая посвящена получению допуска СРО на проектные работы в Москве? Заранее, спасибо, за консультацию и от рекомендаций я точно не откажусь.
Re: Подскажите
Помню, как год назад начальник попросил меня решить вопрос с получением допуска СРО на проектные работы. Никак не могла остановиться на одной компании для сотрудничества, а потом в какой-то момент поиски привели сюда https://xn----etbtsblfbhc.xn--p1ai/dopu ... nye-raboty и была удивлена, что цены невысокие и сроки сразу обозначены. Два дня и допуск был получен, приятно удивил тот факт, что специалист сразу вышел на связь и по телефону ответил на все мои вопросы. Теперь только с этими ребятами сотрудничаем, и при любой удобной возможности я делюсь полезным контактом.
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