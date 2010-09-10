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zevc Гость RZN.info Сообщения: 499 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » 16 минут назад Здравствуйте. Было бы неплохо выбрать онлайн магазин мягких игрушек и заказывать их время от времени в подарок для детей и племянников. Я решила провести небольшое исследование, просмотреть как можно больше каталогов и сравнить цены, тут https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... 220111337/ написано, можно уже через несколько минут оставить заявку и её рассмотрит менеджер. Как часто вы покупаете товары в интернете? Либо, вам гораздо больше нравится отправляться на прогулку и поиски по интернет магазинам своего города? Интересно почитать комментарии, и надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня. Вернуться к началу

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