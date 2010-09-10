Лечение рака

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Лечение рака

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:04

В мою семью постучало несчастье, у моего близкого и родного человека обнаружили рак мочевого. Есть ли смысл искать помощи за границей? Стоит ли ехать туда на лечение?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Лечение рака

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:17

Как показывает практика за границей медицина более продвинута, поэтому и лечат сложные случаи. Если у вас есть возможность все же лучше поехать.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Лечение рака

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:42

Да, да, поддерживающая терапия, это не лечение и вы только время потеряете, поэтому ищите возможность и поезжайте за границу, к примеру в Израиль. Моему знакомому на ранней стадии обнаружили рак мочевого пузыря и удаляли его без разрезов в клинике Ассута. Вот сайт медцентра https://www.assuta-clinic.org/lechenie- ... v-izraile/ можете ознакомиться с информацией, кстати там же они прошли повторное обследование и реабилитацию после операции.
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