Лечение рака
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Лечение рака
В мою семью постучало несчастье, у моего близкого и родного человека обнаружили рак мочевого. Есть ли смысл искать помощи за границей? Стоит ли ехать туда на лечение?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 622
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Лечение рака
Как показывает практика за границей медицина более продвинута, поэтому и лечат сложные случаи. Если у вас есть возможность все же лучше поехать.
Re: Лечение рака
Да, да, поддерживающая терапия, это не лечение и вы только время потеряете, поэтому ищите возможность и поезжайте за границу, к примеру в Израиль. Моему знакомому на ранней стадии обнаружили рак мочевого пузыря и удаляли его без разрезов в клинике Ассута. Вот сайт медцентра https://www.assuta-clinic.org/lechenie- ... v-izraile/ можете ознакомиться с информацией, кстати там же они прошли повторное обследование и реабилитацию после операции.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Лечение рака
Возможность есть или нет, не важно, это просто нужно, я не оставлю все так как есть, будем бороться до конца, если не здесь, значит в Израиле.
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