Сериалы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сериалы

Сообщение zevc » Вчера, 13:40

Не знаю, какой сериал выбрать, чтобы провести весело свободное время. Можете отписаться и поделиться ссылками на сайты, которые вы посещаете, чтобы смотреть комедии? Буду благодарна за любые рекомендации.
Вернуться к началу
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сериалы

Сообщение klonik » Вчера, 17:30

Конечно, могу скинуть вам ссылку, и она пригодится. Мне нравится смотреть новые сериалы, которые недавно вышли. Но бывают ситуации, пропустила первый сезон, а потом увидела по телевизору рекламу второго и заинтересовалась. Конечно же, начинаю просмотр с первой серии первого сезона, здесь https://serialy-tv.net/komedija/ нашла сериал «Полярный» и решила, что нужно обязательно его посмотреть. Вам тоже советую – любовные треугольники, смешные ситуации и много всего интересного для тех, кто устал от скучных и однообразных историй. Я вот на «СашуТаню» уже не могу смотреть, надоели.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей