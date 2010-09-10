Сериалы
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Сериалы
Не знаю, какой сериал выбрать, чтобы провести весело свободное время. Можете отписаться и поделиться ссылками на сайты, которые вы посещаете, чтобы смотреть комедии? Буду благодарна за любые рекомендации.
Re: Сериалы
Конечно, могу скинуть вам ссылку, и она пригодится. Мне нравится смотреть новые сериалы, которые недавно вышли. Но бывают ситуации, пропустила первый сезон, а потом увидела по телевизору рекламу второго и заинтересовалась. Конечно же, начинаю просмотр с первой серии первого сезона, здесь https://serialy-tv.net/komedija/ нашла сериал «Полярный» и решила, что нужно обязательно его посмотреть. Вам тоже советую – любовные треугольники, смешные ситуации и много всего интересного для тех, кто устал от скучных и однообразных историй. Я вот на «СашуТаню» уже не могу смотреть, надоели.
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