Сообщение Буцефалия » Вчера, 18:36

Хочу арендовать помещение под бизнес. Свободных средств сейчас не так много, думаю самостоятельно сделать косметический ремонт помещения. Ну как косметический, там в общем из самого сложного - штукатурка стен, если с этим смогу справиться, остается банальное, типа покраски и т.п.