Как отштукатурить стены
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Как отштукатурить стены
Хочу арендовать помещение под бизнес. Свободных средств сейчас не так много, думаю самостоятельно сделать косметический ремонт помещения. Ну как косметический, там в общем из самого сложного - штукатурка стен, если с этим смогу справиться, остается банальное, типа покраски и т.п.
Re: Как отштукатурить стены
А вы вообще уверены что сможете самостоятельно стены отштукатурить? Мне кажется без должной сноровки и опыта тут никуда. Плюс всякая ошибка влетит потом в копеечку, в виде переделки. Так что лично я бы рекомендовала именно штукатурку отдать мастерам, самую сложную часть работы, а остальное уже добивать самой. Можно к примеру заказать механизированую штукатурку тут https://пластер.рф/walls-plastering/ Думаю помещение подобное вашей, небольшое, смогут сделать буквально за день, ну и по цене обойдется вполне доступно
Re: Как отштукатурить стены
Изаура писал(а):А вы вообще уверены что сможете самостоятельно стены отштукатурить? Мне кажется без должной сноровки и опыта тут никуда. Плюс всякая ошибка влетит потом в копеечку, в виде переделки. Так что лично я бы рекомендовала именно штукатурку отдать мастерам, самую сложную часть работы, а остальное уже добивать самой. Можно к примеру заказать механизированую штукатурку тут https://пластер.рф/walls-plastering/ Думаю помещение подобное вашей, небольшое, смогут сделать буквально за день, ну и по цене обойдется вполне доступно
Хм, ну так то да, подобного профильного опыта у меня нет, видимо и вправду будет правильнее довериться мастерам. По вашей ссылке прошла, с ценами ознакомилась, и не так уж дорого оказывается
3 сообщения • Страница 1 из 1
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