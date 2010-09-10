Как отштукатурить стены

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как отштукатурить стены

Сообщение Буцефалия » Вчера, 18:36

Хочу арендовать помещение под бизнес. Свободных средств сейчас не так много, думаю самостоятельно сделать косметический ремонт помещения. Ну как косметический, там в общем из самого сложного - штукатурка стен, если с этим смогу справиться, остается банальное, типа покраски и т.п.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как отштукатурить стены

Сообщение Изаура » Вчера, 22:39

А вы вообще уверены что сможете самостоятельно стены отштукатурить? Мне кажется без должной сноровки и опыта тут никуда. Плюс всякая ошибка влетит потом в копеечку, в виде переделки. Так что лично я бы рекомендовала именно штукатурку отдать мастерам, самую сложную часть работы, а остальное уже добивать самой. Можно к примеру заказать механизированую штукатурку тут https://пластер.рф/walls-plastering/ Думаю помещение подобное вашей, небольшое, смогут сделать буквально за день, ну и по цене обойдется вполне доступно
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как отштукатурить стены

Сообщение Буцефалия » Вчера, 22:53

Изаура писал(а):А вы вообще уверены что сможете самостоятельно стены отштукатурить? Мне кажется без должной сноровки и опыта тут никуда. Плюс всякая ошибка влетит потом в копеечку, в виде переделки. Так что лично я бы рекомендовала именно штукатурку отдать мастерам, самую сложную часть работы, а остальное уже добивать самой. Можно к примеру заказать механизированую штукатурку тут https://пластер.рф/walls-plastering/ Думаю помещение подобное вашей, небольшое, смогут сделать буквально за день, ну и по цене обойдется вполне доступно


Хм, ну так то да, подобного профильного опыта у меня нет, видимо и вправду будет правильнее довериться мастерам. По вашей ссылке прошла, с ценами ознакомилась, и не так уж дорого оказывается
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