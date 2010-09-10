Канал об истории на Youtube

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Канал об истории на Youtube

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 00:46

Очень увлекаюсь историей и всем что с ней связано. Окончила исторический факультет, плюс самостоятельно еще кучу всего проходила и изучала на эту тему. Вот недавно канал открыла платформе Youtube, снимаю в основном про историю славян и ближайших к нему народностей. Видео вроде бы интересные, но одна проблема - нет просмотров и подписчики не растут(( Как быть?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Канал об истории на Youtube

Сообщение Изаура » 20 минут назад

Буцефалия писал(а):Очень увлекаюсь историей и всем что с ней связано. Окончила исторический факультет, плюс самостоятельно еще кучу всего проходила и изучала на эту тему. Вот недавно канал открыла платформе Youtube, снимаю в основном про историю славян и ближайших к нему народностей. Видео вроде бы интересные, но одна проблема - нет просмотров и подписчики не растут(( Как быть?


Ну сложно сказать в чем проблема, не посмотрев на сам канал. Но полагаю что у вас могут быть проблемы с оптимизацией видео, что они никак не считываются поисковыми роботами Youtube, и не высвечиваются ни в поиске, ни в рекомендации не попадают. Если интересно, можете подробнее прочитать у СммБанда, для начала могу порекомендовать статью как накрутить избранное на YouTube, там конкретно с примерами разбирают работу алгоритмов ютуб и как на них можно повлиять, тем самым продвинув свои видео
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