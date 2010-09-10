Сообщение Буцефалия » Сегодня, 00:46

Очень увлекаюсь историей и всем что с ней связано. Окончила исторический факультет, плюс самостоятельно еще кучу всего проходила и изучала на эту тему. Вот недавно канал открыла платформе Youtube, снимаю в основном про историю славян и ближайших к нему народностей. Видео вроде бы интересные, но одна проблема - нет просмотров и подписчики не растут(( Как быть?