Гидронасосы
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Гидронасосы
Для работы нужно закупить гидронасосы, старые совсем на ладан дышат и их необходимо менять. Но какие брать? Возьмёшь импортные и можешь столкнуться с отсутствием сервиса и возможности купить к ним запчасти. Это особенно актуально сейчас. Что посоветуете?
Re: Гидронасосы
С Вашими опасениями совершенно согласен. Сколько уже за последнее время ушло зарубежных компаний с нашего рынка. А сколько ещё уйдут - никто не знает. Но если работать с нашим поставщиком, имеющим связи и возможность закупок товара и запчастей (не важно где и как он их берёт), то риска остаться у разбитого корыта практически нет. Попробуйте обратиться в эту компанию https://ryazan.hydro-help.ru/. На сколько я знаю, она занимается ни только продажей гидронасосов и запчастей к ним известных мировых брендов, но и обслуживает их, имеет свои дилерские центры.
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