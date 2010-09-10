Гидронасосы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Гидронасосы

Сообщение Roofdier » Сегодня, 09:20

Для работы нужно закупить гидронасосы, старые совсем на ладан дышат и их необходимо менять. Но какие брать? Возьмёшь импортные и можешь столкнуться с отсутствием сервиса и возможности купить к ним запчасти. Это особенно актуально сейчас. Что посоветуете?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Гидронасосы

Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:39

С Вашими опасениями совершенно согласен. Сколько уже за последнее время ушло зарубежных компаний с нашего рынка. А сколько ещё уйдут - никто не знает. Но если работать с нашим поставщиком, имеющим связи и возможность закупок товара и запчастей (не важно где и как он их берёт), то риска остаться у разбитого корыта практически нет. Попробуйте обратиться в эту компанию https://ryazan.hydro-help.ru/. На сколько я знаю, она занимается ни только продажей гидронасосов и запчастей к ним известных мировых брендов, но и обслуживает их, имеет свои дилерские центры.
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