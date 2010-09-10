Сообщение Roofdier » Сегодня, 09:20

Для работы нужно закупить гидронасосы, старые совсем на ладан дышат и их необходимо менять. Но какие брать? Возьмёшь импортные и можешь столкнуться с отсутствием сервиса и возможности купить к ним запчасти. Это особенно актуально сейчас. Что посоветуете?