Доставка продуктов Самокат, Краснодар

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Доставка продуктов Самокат, Краснодар

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:48

Доставку продуктов из Самоката кто-то заказывал? Продукты привозят с нормальным сроком годности, или мухлюют? Какие там ограничения по весу и другие тонкости? Речь за Краснодар. На сайте прочитал, что скорость доставки от 15 минут. Сколько на деле будет? В центральный район города.
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