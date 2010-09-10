Сообщение zevc » Вчера, 07:54

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение незнакомому казино и выбрать автоматы, о существовании которых раньше не приходилось слышать? Буду благодарна за комментарии и от советов в любом случае не откажусь.