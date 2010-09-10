Выкуп катализаторов , сажевых фильтров .
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Выкуп катализаторов , сажевых фильтров .
Всем привет , решила открыть тему , по старым катализаторам и сажевым фильтрам, вот что Вы с ними делаете ? Просто у меня одна подруга , взяла и выкинул , круто да !
А не нужно это было делать , что бы Вы знали , в катализаторах и сажевых фильтрах содержаться небольшое количество драгоценных металлов, это Pd (палладия) и Rh (родия), которые можно извлечь и переработать. Вам деньги и природу загрязнять не будет все это. Так , куда обратиться , смотрите , есть компания - Recatta работает на рынке с 1998 года, они у Вас все и купят. А вот их сайте , там подробнее все узнаете https://spb.recatta.ru/.
Да и что-бы Вы знали , ребята принимаются катализаторы всех видов, от отечественных авто и иномарок, в том числе керамические и металлические катализаторы, а также сажевые фильтры, филиалы во многих городах России , молодцы !
А не нужно это было делать , что бы Вы знали , в катализаторах и сажевых фильтрах содержаться небольшое количество драгоценных металлов, это Pd (палладия) и Rh (родия), которые можно извлечь и переработать. Вам деньги и природу загрязнять не будет все это. Так , куда обратиться , смотрите , есть компания - Recatta работает на рынке с 1998 года, они у Вас все и купят. А вот их сайте , там подробнее все узнаете https://spb.recatta.ru/.
Да и что-бы Вы знали , ребята принимаются катализаторы всех видов, от отечественных авто и иномарок, в том числе керамические и металлические катализаторы, а также сажевые фильтры, филиалы во многих городах России , молодцы !
1 сообщение • Страница 1 из 1
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