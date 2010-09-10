Настройка компьютера

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Настройка компьютера

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 22:12

Я так устал настраивать компьютер своими руками? Какого-бі специалиста или компанию посоветовали?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Настройка компьютера

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:18

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