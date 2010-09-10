Настройка компьютера

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Настройка компьютера

Сообщение Алехандро Пенгер » 20 авг 2022, 22:12

Я так устал настраивать компьютер своими руками? Какого-бі специалиста или компанию посоветовали?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Настройка компьютера

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 авг 2022, 22:18

Без проблем можете обратиться в компанию IT Liga, а именно it поддержка https://itliga.ru/. Специалисты данной компании точно позаботятся о здоровье Вашего компьютера. Заказать консультацию можно на сайте онлайн. Кстати, компания выполняет ряд других услуг, таких как обслуживание компьютеров, оргтехники, серверов, локальных сетей, управляют IT-инфраструктурой. Кроме этого, специалисты решают практически все проблемы связанные с Вашим компьютером удаленно, ну а если возникнет действительно серьезная проблема, инженер приедет в офис фирмы.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Настройка компьютера

Сообщение Anthonn » 28 сен 2022, 14:00

У меня ноутбук начал зависать, вызвал мастера, который сделал чистку https://serviceit.kiev.ua/chustka-pk.html Поменял термопасту, порадовало, что все на дому сделал. Если конечно, что-то серьезное, то ПК забирают в сервисный центр.
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Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Настройка компьютера

Сообщение Танкист » 02 дек 2022, 16:22

При настройке компьютера крайне важна его безопасность
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Настройка компьютера

Сообщение DenisKot » Сегодня, 13:08

Танкист писал(а):При настройке компьютера крайне важна его безопасность


Тут вы правы однозначно и всем этим моментам нужно по максимуму внимания уделять. Мы вот хотим сейчас подобрать для нашей компании средства защиты среды виртуализации https://is.astral.ru/product/sredstva-zashchity-sredy-virtualizatsii/ чтоб качественно обезопасить всю нашу рабочую сеть. Нет желания потом узнавать об утечке крайне важных рабочих данных....
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Настройка компьютера

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 13:34

Всё вы верно сейчас подметили. Мы эти моменты сейчас тоже изучаем
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