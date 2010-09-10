Настройка компьютера
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Настройка компьютера
Я так устал настраивать компьютер своими руками? Какого-бі специалиста или компанию посоветовали?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Настройка компьютера
Без проблем можете обратиться в компанию IT Liga, а именно it поддержка https://itliga.ru/. Специалисты данной компании точно позаботятся о здоровье Вашего компьютера. Заказать консультацию можно на сайте онлайн. Кстати, компания выполняет ряд других услуг, таких как обслуживание компьютеров, оргтехники, серверов, локальных сетей, управляют IT-инфраструктурой. Кроме этого, специалисты решают практически все проблемы связанные с Вашим компьютером удаленно, ну а если возникнет действительно серьезная проблема, инженер приедет в офис фирмы.
Re: Настройка компьютера
У меня ноутбук начал зависать, вызвал мастера, который сделал чистку https://serviceit.kiev.ua/chustka-pk.html Поменял термопасту, порадовало, что все на дому сделал. Если конечно, что-то серьезное, то ПК забирают в сервисный центр.
Re: Настройка компьютера
При настройке компьютера крайне важна его безопасность
Re: Настройка компьютера
Танкист писал(а):При настройке компьютера крайне важна его безопасность
Тут вы правы однозначно и всем этим моментам нужно по максимуму внимания уделять. Мы вот хотим сейчас подобрать для нашей компании средства защиты среды виртуализации https://is.astral.ru/product/sredstva-zashchity-sredy-virtualizatsii/ чтоб качественно обезопасить всю нашу рабочую сеть. Нет желания потом узнавать об утечке крайне важных рабочих данных....
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Настройка компьютера
Всё вы верно сейчас подметили. Мы эти моменты сейчас тоже изучаем
Re: Настройка компьютера
Танкист писал(а):При настройке компьютера крайне важна его безопасность
Согласна , безопасность первое дело , но настроить что-то в своем компе , можно и самому , вот к примеру !
Персональный компьютер должен работать не только быстро, но и тихо, чтобы создаваемый им шум не мешал окружающим и самому пользователю. Это относится как к ноутбукам, так и к стационарным компьютерам. Шум должен быть минимальным не только при стандартной работе с операционной системой, браузером и файлами на компьютере, но и при запуске производительных приложений и игр. Максимальный шум в компьютере исходит от кулеров, установленных на процессоре и на видеокарте. А как снизить шум от кулеров компьютера или ноутбука , вот тут и узнаете https://okeygeek.ru/chto-delat-esli-silno-shumit-kuler-v-kompyutere-ili-noutbuke/.
Успехов !
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