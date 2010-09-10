Наливные полы, Челябинск, где?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Наливные полы, Челябинск, где?

Сообщение Buneyaz » 37 минут назад

Где в Челябинске продаются наливные полы в большом количестве? Хочу сравнить цены и проконсультироваться со специалистом. Заливать буду в торговое помещение, общая площадь заливки 80 квадратов. По Политакс https://chelyabinsk-politaks.ru/nashi-rabotyi/ отзывы есть? Каких производителей можете выделить как лучших? Заливать будем своими руками со знакомым, сложного там вроде ничего нет. Но советы бы всё равно послушал :)
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