Наливные полы, Челябинск, где?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Наливные полы, Челябинск, где?
Где в Челябинске продаются наливные полы в большом количестве? Хочу сравнить цены и проконсультироваться со специалистом. Заливать буду в торговое помещение, общая площадь заливки 80 квадратов. По Политакс https://chelyabinsk-politaks.ru/nashi-rabotyi/ отзывы есть? Каких производителей можете выделить как лучших? Заливать будем своими руками со знакомым, сложного там вроде ничего нет. Но советы бы всё равно послушал
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