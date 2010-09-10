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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 505 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Быстровозводимые склады и ангары Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:28 Здравствуйте. Не думала, что могут возникнуть проблемы с поиском организации, которая в Москве занимается строительством складов и ангаров. Пришлось больше часа сравнивать цены и условия оплаты, нашла тут https://zlk.su/bystrovozvodimye-sklady-angary/ быстровозводимые склады ангары как строят, сколько на сам процесс уходит времени и какие типовые проекты доступны для заказа. Благодаря встроенному калькулятору, есть возможность рассчитать точную стоимость и как по мне, то это удобно. Что скажете? Сотрудничать или же нет именно с этой конторой? От советов точно не откажусь, буду благодарна за мнения. Вернуться к началу

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